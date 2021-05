In un recente episodio del podcast Fatman Beyond con Marc Bernardin,ha commentato, il film di Zack Snyder ora su Netflix.

Ecco il parere dell’attore e regista che ha ammesso di aver adorato il film:

C’è dell’umorismo sottile fantastico. Ho apprezzato molto i retroscena sulla storia degli zombie, perché non tutti hanno la stessa storia anche se alla fine sono sostanzialmente uguali. Piuttosto che dare tutto per scontato dicendo che questo casino esiste da tanto tempo, hanno realizzato un montaggio con la storia di come Vegas diventi la terra dei morti.

Bernardin, da parte sua, ha spiegato di aver trovato il film giusto un po’ troppo lungo ma assieme a Smith ha ammesso che ha adorato la parte di Tig Notaro. “Non ci sono anelli deboli in quel cast, caz*o, è stato fatto un ottimo lavoro” ha convenuto Smith.

La sinossi e le note di produzione

Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Spinto dalla speranza che la ricompensa possa aiutare a spianare la strada ad una riconciliazione con la figlia Kate (Ella Purnell), Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra sconclusionata. Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott trova un inaspettato ostacolo emotivo quando Kate si unisce alla spedizione per cercare Geeta (Huma Qureshi), una madre scomparsa in città. Con il ticchettio del tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un’orda di zombie Alpha più intelligenti e veloci che si avvicina, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.