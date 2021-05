Come suggerisce lo stesso Variety nel dare la notizia, c’è voluta una pandemia ma l’arrivo didi Zack Snyder sembra aver siglato l’inizio di una sorta di “quieto vivere” fra il colosso dello streaming e gli esercenti cinematografici americani, o parte di essi per lo meno. Lo zombie-heist movie arriverà in streaming il prossimo 21 maggio in tutti i paesi in cui è disponibile, ma, negli Stati Uniti, uscirà al cinema una settimana prima.

E per la prima volta Cinemark, una delle principali catene di multisala operanti negli USA, ha accettato di proporre la produzione Netflix: saranno ben 200 gli schermi del gruppo a proiettare Army of the Dead. Il lungometraggio sarà proposto in un totale di circa 600 sale fra la già citata Cinemark, iPic, Landmark, Alamo Drafthouse, Harkins e Cinépolis diventando, a tutti gli effetti, la prima pellicola del colosso di Los Gatos ad avere una distribuzione così ampia. Altri gruppi come AMC e Regal non proporranno il film che, ovviamente, non potrà contare sulla stessa capillarità recentemente avuta da un Godzilla vs Kong (quasi 3000 sale); si tratta comunque di un precedente importante. Altri importanti lungometraggi prodotti o proposti in esclusiva da Netflix come Roma di Alfonso Cuarón o The Irishman di Martin Scorsese non avevano certo potuto contare su una simile mole di sale nel mercato nordamericano.

Justin McDaniel, Cinemark’s senior VP della global content strategy, spiega:

Cinemark è emozionata al pensiero di poter lavorare con Netflix su quella che sarà la nostra prima larga distribuzione di un film della compagnia dando così la possibilità di vedere Army of the Dead nei nostri cinema sparsi negli Stati Uniti. I fan di Zack Snyder ameranno vedere l’azione immersiva e cinematografica del film in un ambiente di visione grandioso e tecnologicamente all’avanguardia.

Si presume che le compagnie continueranno a lavorare insieme in futuro anche se, presumibilmente, Netflix non fornirà i dati di Box Office del film.

La sinossi e le note di produzione

Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Spinto dalla speranza che la ricompensa possa aiutare a spianare la strada ad una riconciliazione con la figlia Kate (Ella Purnell), Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra sconclusionata. Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott trova un inaspettato ostacolo emotivo quando Kate si unisce alla spedizione per cercare Geeta (Huma Qureshi), una madre scomparsa in città. Con il ticchettio del tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un’orda di zombie Alpha più intelligenti e veloci che si avvicina, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.

ARMY OF THE DEAD è diretto da Zack Snyder (qui anche direttore della fotografia) con una sceneggiatura di Snyder & Shay Hatten e Joby Harold, tratta da una storia di Snyder. Il film è prodotto da Deborah Snyder, p.g.a .; Wesley Coller, p.g.a .; Zack Snyder, p.g.a. Il film è interpretato anche da Richard Cetrone e Michael Cassidy.

