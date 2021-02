a svelare su Twitter il poster ufficiale di, che include la data d’uscita dell’atteso film in arrivo su Netflix.

Il primo teaser arriverà giovedì, mentre il film uscirà il 21 maggio sulla piattaforma streaming, a due mesi di distanza dall’uscita di un altro film di Snyder in streaming, e cioè la Snyder Cut di Justice League.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Quanto attendete lo zombie movie di Zack Snyder? Ditecelo nei commenti qua sotto!