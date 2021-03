Il lavoro suè terminato. Il registalo ha confermato in una recente intervista a Entertainment Weekly.

Il regista ha anche rivelato che il prossimo trailer del film dovrebbe arrivare a metà aprile:

Army [of the dead] è pronto. Sono super orgoglioso e felice. Penso che sia fantastico. Non vedo l’ora che i fan abbiano la possibilità di vederlo. Il nuovo trailer arriverà presto, credo a metà aprile. Ho avuto una grande esperienza lavorativa con Netflix, il cast, la troupe. Girare questo film è stata probabilmente la mia esperienza cinematografica più felice per quanto concerne la produzione.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile dal 21 maggio su Netflix.

La sinossi ufficiale:

Dopo un’invasione zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Quanto attendete lo zombie movie di Zack Snyder in arrivo a partire dal prossimo 21 maggio su Netflix? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!