Dopo il teaser trailer Netflix ha pubblicato in rete anche i primi due poster di, il prequel di Army of the Dead diretto da, già attore del film originale di Zack Snyder (il quale figura come produttore assieme a Deborah Snyder).

Nel film una donna misteriosa recluta il bancario Dieter per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa assieme a un gruppo di criminali ricercati dall’Interpol.

Potete ammirare i poster qua sotto:

A scrivere il film Shay Hatten, co-scenegggiatore di Army of the Dead con Joby Harold. Nel cast anche Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, e Jonathan Cohen. La pellicola è stata sviluppata e diretta durante la pandemia, non è ancora chiaro quando uscirà anche se dovrebbe essere quest’autunno.

Accanto ad Army of Thieves arriverà, ricordiamo, anche una serie animata che sarà intitolata Army of the Dead: Lost Vegas, e racconterà le origini del personaggio interpretato da Dave Bautista. Zack Snyder parteciperà dirigendo due episodi della serie. Jay Oliva sarà lo showrunner e dirigerà altre due puntate. Bautista, Ana De la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick e Ella Purnell parteciperanno come doppiatori.

La sinossi ufficiale del film:

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

FONTE: Impawards