Secondo quanto riportato da Deadline Arnold Schwarzenegger farà parte del cast di The Man With the Bag, una nuova commedia natalizia targata Amazon che avrà tra i protagonisti anche Alan Ritchson, star di Reacher.

Adam Shankman (Hairspray) dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura scritta da Allan Rice.

La sinossi recita: “Quando la magica sacca di Babbo Natale viene rubata, l’anziano uomo si rivolge alla sua lista dei cattivi per trovare Vance, un ex ladro che lo aiuti a recuperarla. Insieme a sua figlia, a Babbo Natale e a un gruppo di elfi disadattati, Vance dovrà mettere a segno il più grande colpo della sua vita per salvare il Natale”.

Tra i produttori figurano Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo e Alan Ritchson.

