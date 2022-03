ASC AWARDS 2022: TUTTI I VINCITORI

Si sono svolti ieri sera gli, i premi della American Society of Cinematography, il sindacato dei direttori della fotografia. Il premio più importante è stato assegnato aper Dune , che a questo punto è il favorito all’Oscar in una categoria che lo vede competere con Janusz Kaminski (West Side Story), Dan Lausten (La fiera delle illusioni – Nightmare Alley), Ari Wegner (Il potere del cane), Bruno Delbonnel (Macbeth).

Feature Film

Greig Fraser, ASC, ACS for Dune

Documentary Award

Jessica Beshir for Faya Dayi

ASC Lifetime Achievement Award

Ellen Kuras

Motion Picture, Limited Series or Pilot Made for Television

James Laxton, ASC for The Underground Railroad | Episode: “Chapter 9: Indiana Winter”

Episode of a One-Hour Series Commercial Television

Tommy Maddox-Upshaw, ASC for Snowfall | Episode: “Weight”

Episode of a One-Hour Series Non-Commercial Television

Jon Joffin, ASC, CSC for Titans | Episode: “Souls”

Episode of a Half-Hour Series Television

Michael Berlucchi & Marc Carter for Mythic Quest | Episode: “Backstory!”

Spotlight Award

Pat Scola for Pig

ASC Presidents Award

John Lindley

Career Achievement in Television Award

Peter Levy

ASC Technical Achievement Award

Dan Sasaki

I vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo che noi seguiremo in diretta qui sul sito e sul nostro canale Twitch. A condurre la cerimonia Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. In preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

