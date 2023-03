ASC Awards 2023: Mandy Walker entra nella storia, vincerà l’Oscar alla migliore fotografia per Elvis?

Si sono svolti ieri sera gli ASC Awards 2023, i premi della American Society of Cinematographers, il sindacato dei direttori della forografia che spesso (ma non sempre) preludono al relativo Oscar alla migliore fotografia. 17 volte, negli ultimi 36 anni, il vincitore del premio dell’ASC ha ottenuto poi la statuetta. Un anno fa sia l’ASC che l’Oscar andarono a Greig Fraser per Dune.

Va sottolineato che quest’anno i candidati all’Oscar Tár e Niente di nuovo sul fronte occidentale non erano candidati all’ASC Award, premio che è stato assegnato a Mandy Walker per Elvis, ora ufficialmente frontrunner. Walker è la prima donna nella storia dell’American Society of Cinematographers a ottenere il premio: quello dei direttori della fotografia è un settore dominato dagli uomini. È solo la terza donna nominata all’Oscar per la migliore fotografia dopo Rachel Morrison (Mudbound nel 2018) e Ari Wegner (Il potere del cane nel 2022), e potrebbe diventare la prima a vincerlo.

ASC AWARDS 2023, TUTTI I VINCITORI

Film lungometraggio

Roger Deakins, ASC, BSC – “Empire of Light” (Searchlight Pictures)

Greig Fraser, ASC, ACS – “The Batman” (Warner Bros.)

Darius Khondji, ASC, AFC – “Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths” (Netflix)

Claudio Miranda, ASC – “Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

WINNER Mandy Walker, ASC, ACS – “Elvis” (Warner Bros.)

Spotlight Award

WINNER Sturla Brandth Grøvlen, DFF – “War Sailor” (DCM Film)

Kate McCullough, ISC – “The Quiet Girl” (Super)

Andrew Wheeler – “God’s Country” (IFC Films)

Documentario

WINNER Ben Bernhard and Riju Das – “All That Breathes” (HBO/HBO Max)

Adam Bricker – Chef’s Table: Pizza ¬– Franco Pepe” (Netflix)

Wolfgang Held, ASC – “This Stolen Country of Mine”

Film tv o miniserie

Todd Banhazl, ASC – “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – The Swan” (HBO/HBO Max)

Jeremy Benning, CSC – “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – The Outside” (Netflix)

Anastas Michos, ASC, GSC – “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – The Autopsy” (Netflix)

C. Kim Miles, ASC, CSC, MySC – “Lost Ollie – Bali Hai” (Netflix)

WINNER Sean Porter – “The Old Man – I” (FX)

Episodio di una serie da un’ora su una tv non commerciale

John Conroy, ASC, ISC -“Westworld” – Années Folles” (HBO/HBO MAX)

Catherine Goldschmidt – “House of the Dragon – The Lord of the Tides” (HBO/HBO MAX)

Alejandro Martinez – “House of the Dragon – The Green Council” (HBO/HBO MAX)

WINNER M. David Mullen, ASC – “The Marvelous Mrs. Maisel – How Do You Get to Carnegie Hall?” (Prime Video)

Alex Nepomniaschy, ASC – “The Marvelous Mrs. Maisel – Everything is Bellmore” (Prime Video)

Nikolaus Summerer – 1899 – The Calling” (Netflix)

Episodio di una serie da un’ora su una tv commerciale

Marshall Adams, ASC – “Better Call Saul – Saul Gone” (AMC)

Jesse M. Feldman – “Interview With the Vampire ¬– Is My Very Nature That of the Devil” (AMC)

Christian “Tico” Herrera, CCR – “Snowfall – Departures” (FX)

WINNER Jules O’Loughlin, ASC, ACS – “The Old Man – IV” (FX)

Jaime Reynoso, AMC – “Snowpiercer – Bound by One Track” (TNT)

Episodio di una serie da mezz’ora

Adam Bricker – “Hacks – The Click” (HBO/HBO MAX)

WINNER Carl Herse – “Barry – Starting Now” (HB0/HBO MAX)

Stephen Murphy BSC, ISC – “Atlanta – New Jazz” (FX)

Ula Pontikos, BSC – “Russian Doll– Matryoshka” (Netflix)

Christian Sprenger, ASC – “Atlanta – Andrew Wyeth. Alfred’s World.” (FX)

