Ascolti Netflix: sesto debutto di sempre per Glass Onion, Il mio nome è Vendetta entra nella storia

Glass Onion: Knives Out ha registrato il sesto miglior debutto di tutti i tempi su Netflix nel suo weekend d’esordio. A rivelarlo la stessa piattaforma streaming, che ieri ha pubblicato la top 10 settimanale dominata, sul fronte dei film in lingua inglese, proprio dal whodunit di Rian Johnson che ha totalizzato 82.1 milioni di ore nei primi tre giorni dal 23 al 25 dicembre.

Per pochi milioni di ore non è rientrato nella top-five:

Red Notice – 148.7 milioni di ore Don’t Look Up – 111 milioni di ore The Adam Project – 92.4 milioni di ore The Gray Man – 88.5 milioni di ore The Unforgivable – 85.8 milioni di ore Glass Onion – 82.1 milioni di ore

C’è da chiedersi come Netflix leggerà questo esordio, viste le discussioni che sono state fatte sul lancio in esclusiva cinematografica per una settimana di un mese fa e sull’opportunità o meno di lasciarlo in sala per più tempo. Va anche detto che, trattandosi del weekend di Natale, è possibile che gli spettatori abbiano preferito film più natalizi o altre attività, tenendo conto comunque che un terzo degli americani è rimasto bloccato in casa per il maltempo.

Nella top-ten dei film non in lingua inglese, al settimo posto troviamo ancora Il mio nome è Vendetta con altre 3.9 milioni di ore visualizzate: il film di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann entra quindi nella storia, piazzandosi ufficialmente al decimo posto della classifica dei film più popolari nei loro primi 28 giorni su Netflix, con 67.3 milioni di ore (e sfiorando la nona posizione).

Abbiamo parlato di questo successo (e dei possibili sequel) proprio con Gomez nell’unica intervista approfondita (2 ore!) rilasciata dal regista a una testata italiana dall’uscita del film: la potete vedere qui!