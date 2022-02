Manca ormai davvero poco:uscirà domani nei cinema di tutta Italia, e noi di BadTaste celebreremo l’atteso nuovo film di Kenneth Branagh seguito di Assassinio sull’Orient Express nella gigantesca cornice della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, dove verrà proiettato nel suo formato originale, e cioè la pellicola 70 mm.

All’epoca di Assassinio sull’Orient Express avevamo chiesto a Branagh di parlarci del motivo per cui aveva scelto di girare il suo film in pellicola, e in particolare in 70mm. Lui ci aveva spiegato in questa intervista:

Ho girato tutti i miei film in pellicola. Credo che per trasportare davvero il pubblico sia necessaria la maggiore definizione, nitidezza, profondità e texture che solo la celluloide può restituire. I pixel non sono bloccati, l’argento della celluloide fa vibrare di vita l’inquadratura che diventa così nitida! In Orient Express, questo ci ha permesso, visivamente, di far viaggiare il pubblico, portandolo a Istanbul, sulle Alpi, per godersi appieno quella che è l’esperienza cinematografica. Ho avuto il privilegio di lavorare a Dunkirk con Christopher Nolan, che ha girato allo stesso modo. Sono stato ispirato dal suo modo di creare quel mondo. Non sono film da vedere su dispositivi mobili.

Qui sotto potete vedere la bobina che verrà utilizzata ad Arcadia Cinema. Durante la serata, verranno consegnati a tutti i partecipanti alla nostra proiezione delle 21:00 dei poster speciali commemorativi, saranno presenti anche dei figuranti e alla fine della proiezione registreremo le vostre reazioni per proporle in un video sui social e sul sito.

