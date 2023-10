Nonostante Assassinio a Venezia, l’adattamento “libero” di La strage degli innocenti di Agatha Christie che ha segnato la terza volta di Kenneth Branagh dietro e davanti alla macchina da presa di un film della saga, abbia ottenuto migliori recensioni rispetto ai due film precedenti (via Rotten Tomatoes), pare proprio che sia destinato a chiudere la sua corsa fermandosi al gradino più basso del box-office.

Assassinio a Venezia pare aver arrancato parecchio specie al botteghino nordamericano: ad oggi, a livello internazionale ha incassato quasi 72 milioni, contro i 39,4 del mercato domestico, per un totale di 111 milioni.

Assassinio sul Nilo aveva chiuso a 137 milioni suddivisi in 45 provenienti dal nordamerica e 95 dalle altre piazze.

Per tutta una serie di ragioni, in primis quella di essere uscito nel 2017 nel pre Covid, i risultati di Assassinio sull’Orient Express sono lontani anni luce: neanche sommando i botteghini del secondo e terzo film si riesce ad arrivare ai 352 milioni di dollari guadagnati al tempo dal lungometraggio che ha inaugurato il brand.

Assassinio a Venezia, con tutta probabilità, terminerà la sua corsa in sala con l’incasso più basso del franchise. Sicuramente sarà in grado di trarre nuova linfa nel momento in cui verrà proposto in streaming su Disney Plus, ma, allo stato attuale delle cose, il destino della saga di gialli diretta e interpretata da Kenneth Branagh non è chiaro.

Assassinio a Venezia è uscito al cinema il 14 settembre. Tutte le informazioni nella nostra scheda.

Nel cast del film troviamo, oltre a Kenneth Branagh, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Kelly Reiley, Tina Fey e molti altri.

