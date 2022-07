Asteroid City: Bill Murray non ha partecipato al film a causa del Covid

Nella lunga lista del cast di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson attualmente in post-produzione, manca un nome solitamente sempre presente nelle pellicole del regista: Bill Murray.

Inizialmente l’attore avrebbe dovuto partecipare al film prodotto da Focus Features, ma secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter ha dovuto rinunciare appena prima dell’inizio delle riprese in Spagna perché all’epoca era affetto da Covid-19. Questo quindi il motivo per cui non è presente nella lista del cast: il suo personaggio, infatti, è stato affidato a un altro attore.

Il cast del film rimane comunque ricchissimo, e affianca volti nuovi ad attori che ritroviamo spessissimo nella filmografia di Anderson: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Tony Revolori, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis e Stephen Park. A loro si aggiungono Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Margot Robbie, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee e Rita Wilson.

Asteroid City viene descritto come “una meditazione poetica sul senso della vita“, il film “racconta la storia di un’immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention di Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora“.

