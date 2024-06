Nella nuova newsletter di Puck si parla del compenso ricevuto da Jennifer Lopez per Atlas, il film fantascientifico uscito il 24 maggio su Netflix, a un anno dall’uscita del suo ultimo grande successo, The Mother.

Il film è stato in prima e seconda posizione tra i titoli in lingua inglese più visti su Netflix per due settimane di fila, arrivando a 31,6 milioni di visualizzazioni.

Visto il ruolo non solo di attrice, ma anche di produttrice, Jennifer Lopez ha ricevuto qualche bonus rispetto al suo compenso di interprete, arrivando alla cifra di ben 16,5 milioni di dollari.

Per la seconda settimana la pellicola si è classificata al secondo posto dopo Hit Man, accumulando 8,9 milioni di visualizzazioni.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate