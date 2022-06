È da un po’ che non abbiamo notizie sul vociferato terzo capitolo di Auguri per la tua morte.

Ma in una recente intervista a ScreenRant il produttore Jason Blum ha accennato al chiacchierato progetto:

Sono felice che tu me lo abbia chiesto, perché indovina con chi ho pranzato ieri? Con Mr Christopher Landon [il regista]! E indovinate di cosa abbiamo discusso? Auguri per la tua morte 3. Ne abbiamo discusso. Non sto dicendo che è in fase di lavorazione, ma ne abbiamo parlato. Era molto in cima nei nostri pensieri. Non sto dicendo che lo stiamo facendo ma non sto nemmeno dicendo che non lo stiamo facendo.