The Bikeriders, nuovo film di Jeff Nichols (GUARDA IL TRAILER), segue le vicende di un immaginario club di motociclisti degli anni ’60 nel Midwest, di cui fa parte il personaggio interpretato da Austin Butler, accanto al quale troviamo Tom Hardy come suo mentore. In una conversazione con Josh Brolin per il magazine Interview, il candidato all’Oscar per Elvis ha raccontato un aneddoto sulla sua esperienza sul set con il collega. Ecco le sue parole:

Dopo la spettacolarità di Elvis e Dune e questi personaggi molto diversi da me, ho avuto la possibilità di passare a qualcosa in cui c’è un’intima sensibilità con The Bikeriders. I motori ruggenti e l’odore di grasso che ci circondavano… È stato bello andare verso qualcosa che sembrava più indipendente e giocare un po’ in quello spazio. Ma una delle cose a cui pensavo prima, quando parlavi del relax sul set, è che Tom Hardy mi ha sorpreso. Me lo immaginavo come un orso grizzly, sempre serio. Invece è una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto. Scherzava fino a quando non veniva dato il via alla ripresa, quando diventava l’uomo più intenso che avessi mai visto. Ho imparato molto da Tom. Mi ricorda te, che puoi essere in quel luogo rilassato dove sei ricettivo all’ambiente e poi, quando arriva il momento, puoi passare immediatamente a quello che la scena richiede. È stato fantastico anche perché ho avuto un paio di settimane di pausa da Dune. Sono tornato e ho iniziato ad allenarmi in moto tutti i giorni.

Il ricco cast di The Bikeriders comprende anche Jodie Comer, Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook e Norman Reedus. Recentemente, l’uscita del film nelle sale statunitensi, inizialmente prevista per dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi, probabilmente per il protrarsi dello sciopero degli attori (qui gli ultimi aggiornamenti).

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Austin Butler su Tom Hardy? Lasciate un commento!

FONTE: Interview

Classifiche consigliate