Sono passati diversi mesi da quandodi Ava DuVernay è stato cancellato dalla DC Films, e ora la regista ha svelato il motivo principale per cui il progetto sul quale aveva lavorato tanto è andato in fumo. A quanto pare, la colpa sarebbe da attribuire a Zack Snyder e alla sua

Intervistata da Sirius XM, la DuVernay ha svelato infatti che la Warner Bros. ha deciso di non portare avanti film che potessero essere legati a quello che la major aveva già deciso che non sarebbe stato più il canone, e cioè Justice League:

Ero veramente appassionata di New Gods, un film che poi è stato cancellato. Lo studio aveva infatti deciso di non voler portare avanti una certa parte di quel mondo a fumetti basata su cose che erano legate a un altro film ambientato in quel mondo. Quindi, prima ancora che potessi completare la mia sceneggiatura assieme a Tom King, hanno cancellato tutto. Per fortuna avevo altri due progetti in corso.