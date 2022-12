Avatar 2, i primi commenti della stampa: “Mai scommettere contro James Cameron!”

Si è tenuta martedì sera a Londra la première mondiale di Avatar: la via dell’acqua, e poco dopo la fine della proiezione sono comparsi online i primi commenti della critica e della stampa internazionale. Sono praticamente tutti molto positivi, e sebbene sia meglio affidarsi alle recensioni (che arriveranno il 13 dicembre) per capire meglio il giudizio della critica, l’impressione è che il film più atteso dell’anno abbia davvero fatto colpo e abbia tutte le carte in tavola per conquistare il box-office a Natale.

Vi riportiamo la traduzione di alcuni di questi commenti:

“Avatar 2 è fenomenale”

Erik Davis – Felice di dire che Avatar 2 è fenomenale. Più grande, migliore e più emozionante di Avatar, il film è visivamente incredibile, viscerale e incredibilmente avvincente. La storia, lo spettacolo, la spiritualità, la bellezza – questo è cinema e racconto al suo meglio assoluto. È James Cameron che segue le regole di Cameron. Ci sono momenti alla Titanic, alla True Lies, alla The Abyss, alla Terminator 2 – è Cameron in massima forma, con effetti visivi incredibili e una storia di grande intrattenimento ed emozionante che ti fa volere di più. Amato! Mi sono sentito come mi sono sentito dopo Top Gun: Maverick, ti ricorda perché ami il cinema e perché non vediamo l’ora di assistere a un grande spettacolo sul grande schermo. Quando funziona tutto, non c’è niente di più bello. Questo è grande intrattenimento, una corsa davvero memorabile.

“Mai scommettere contro James Cameron”

Mike Ryan – Mai scommettere contro James Cameron. Vorrei evitare delle iperbole, ma non ho mai visto nulla di simile sul piano tecnico e visivo. È travolgente. Forse troppo. A volte mi sono perso dei passaggi della trama perché guardavo un pesce di Pandora. […] Inoltre ho rivisto il primo Avatar e mi sono detto “non era male”. Questo sequel ha uno sviluppo dei personaggi migliore e più profondo. […] Ultima cosa, è il primo film in cui l’HFR mi è piaciuto. Lasciate che se ne occupi James Cameron!

“Decisamente incredibile”

Perri Nemiroff – Avatar 2 è decisamente incredibile. Avevo fede nel fatto che James Cameron avrebbe alzato l’asticella con gli effetti, ma visivamente lascia a bocca aperta. Un’inquadratura incredibile dietro l’altra. Ma la cosa che ho apprezzato di più è come la tecnologia fosse al servizio dei personaggi e del world building. La storia… Questo film racconta UN SACCO di cose, e non vedo l’ora di rivederlo per carpire alcuni dettagli, ma alla prima visione posso dire che è una potente esplorazione delle dinamiche di una comunità e di una famiglia. […] Mi ha fatto venire voglia di vedere altri film di Avatar.

“Anni luce migliore del primo film”

David Ehrlich – Avatar 2: lol immaginate essere così sciocchi da scommettere contro James Cameron. O contro l’idea di Sigourney Weaver che interpreta una teenager aliena. O balene giganti sottotitolate in papyrus. Anni luce migliore del primo film, e una delle esperienze cinematografiche migliori da ere a questa parte. Lo streaming è stato ritrovato morto in un fosso.

“Il manuale del film blockbuster epico”

Josh Horowitz – Ancora una volta James Cameron insegna ai registi come si fa. L’ho detto mille volte. Mai dubitare di lui. Avatar: La via dell’acqua è il manuale del film blockbuster epico. Emozionante, viscerale e gigantesco.

“Una storia troppo esile”

Ian Sandwell – Non sorprende che Avatar 2 sia un capolavoro visivo con un utilizzo davvero ricco del 3D e viste mozzafiato. Soffre per una storia troppo esile e troppi personaggi per entusiasmare davvero, tuttavia James Cameron riesce a tenere tutto insieme con un atto finale straordinario pieno di emozione e azione avvincente.

“Azione incredibile”

Jack Shepherd – Avatar 2 spinge la CGI verso nuovi mondi e utilizza la parola “famiglia” più di qualsiasi film per famiglie. Sebbene alcuni personaggi inediti siano utilizzati poco, Pandora è realizzata in maniera miracolosa, le scene sott’acqua sono grandiose e il terzo atto è pieno di azione incredibile. Vedetelo in IMAX!

Le immagini del red carpet

The incredible cast and filmmakers behind #AvatarTheWayOfWater Experience the film only in theaters December 16. Get tickets now:https://t.co/e7tDD9mIPY pic.twitter.com/4ykQ1VkPds — Avatar (@officialavatar) December 6, 2022

Trovate tutte le notizie su Avatar: la via dell’acqua nella nostra scheda.