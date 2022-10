Avatar 2 durerà più di tre ore

Quanto durerà Avatar: la via dell’acqua? Manca ormai poco più di un mese e mezzo all’uscita del primo sequel di Avatar, la post-produzione del film di James Cameron è quasi giunta a conclusione e vengono apportati gli ultimi ritocchi al missaggio e al montaggio di quello che, a quanto pare, potrebbe essere un film decisamente più lungo del precedente.

Secondo quanto riporta oggi Deadline, infatti, la versione definitiva del montaggio non è stata ancora chiusa, ma una certezza sulla sua durata c’è: sarà superiore alle tre ore. Proprio perché il montaggio è ancora in corso, una durata definitiva non è stata ancora decisa, ma sembra che difficilmente si scenderà sotto quella soglia. In media, un film che superi le due ore e 45 perde uno spettacolo al giorno al cinema, e questo può chiaramente condizionare gli incassi al box-office, tuttavia è difficile pensare che un titolo atteso come quello di James Cameron possa preoccuparsi di questo aspetto, anche perché i multiplex cercheranno di proporlo in più sale proprio per ovviare al “problema”.

Il primo film, lo ricordiamo, non era cortissimo, anzi: durava 2 ore e 41 minuti. Se Avatar: la via dell’acqua durasse tre ore sarebbe comunque venti minuti più lungo del suo predecessore.

In attesa di avere notizie definitive su quanto durerà il film, vi ricordiamo che il 2 novembre uscirà il full trailer!

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!