Avatar 2 porta l’empowerment femminile ad altri livelli rispetto a Captain Marvel secondo James Cameron

Avatar 2, il kolossal diretto da James Cameron, è finalmente uscito nelle sale cinematografiche dello stivale.

Come da tradizione con il cinema di James Cameron anche Avatar 2, come il suo predecessore del 2009, propone personaggi femminili molto forti e, in una chiacchierata fatta con il collega e amico Robert Rodriguez, il regista ha detto che, a suo modo di vedere, il suo film porta l’empowerment femminile a dei livelli ben superiori dei cinecomic Marvel Studios e DC, anche grazie alla guerriera incinta Ronal, interpretata da Kate Winslet.

Queste le parole del filmmaker:

Tutti fanno sempre un gran parlare di empowerment femminile. Ma qual è una delle parti più importanti nella vita di una donna che noi, come uomini, non possiamo sperimentare? Così ho pensato che, se proprio dovevamo andare a fondo di questa cosa, perché non avere anche una guerriera che combatte mentre è incinta di sei mesi? Nella nostra società non accade – probabilmente non succede da centinaia di anni. Ma vi garantisco che, una volta, le donne dovevano combattere per sopravvivere e proteggere i propri figli e non importava se erano incinte. Le donne in dolce attesa sono molto più capaci di essere atletiche e agili di quanto si creda. Per questo mi sono detto “Superiamo questo limite”. Era come un ultimo bastione che non era ancora stato abbattuto. Wonder Woman, Captain Marvel e tutte queste donne straordinarie che abbiamo visto… non sono incinte e non sono incinte mentre combattono contro una qualche malvagità.