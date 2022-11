Avatar: la via dell’acqua è il film più atteso della stagione dai giovani americani

Che Avatar: la via dell’acqua sia un film atteso è cosa nota, ma quanto è effettivamente atteso? E come questo si tradurrà al box-office?

Una fascia di pubblico fondamentale per il successo dei film in questa fase post-pandemica è sicuramente quella tra i 18 e i 24 anni, la cosiddetta Generazione Z, quella che riempie le sale per vedere i cinecomic Marvel e che, vista l’età, potrebbe non ricordare molto dell’esperienza di vedere Avatar al cinema 13 anni fa.

Fandango, il principale sito di vendita di biglietti negli USA, ha realizzato un sondaggio tra 1000 persone appartenenti alla Gen Z, per cercare di capire se nei loro piani per le festività natalizie c’è l’andare al cinema. I risultati sono promettenti, e confermano come il problema attuale al box-office americano derivi non tanto dalla scarsa propensione del pubblico ad andare al cinema, quanto dalla scarsa offerta di prodotto.

Il 94% degli intervistati ha infatti rivelato di recarsi al cinema abitualmente, e che si tratta di una delle tre attività ricreative che compie più volentieri (dopo social media e streaming). La metà ha rivelato di aver visto 4-5 film in sala quest’anno. Il 78% ha spiegato di essere andato al cinema più spesso quest’anno di quanto andasse prima della pandemia. Il 91%, infine, ha spiegato di essere più propenso ad andare in sala per un film che richiede di essere visto sul grande schermo, con un suono coinvolgente e la necessità della partecipazione del pubblico. Dato ancora più interessante, l’87% ritiene che l’esperienza cinematografica sia impossibile da ricreare a casa.

E i film più attesi della stagione natalizia americana? L’ordine è il seguente, e non sorprende:

Avatar: la via dell’acqua (16 dicembre) Strange World (23 novembre) Babylon (23 dicembre) Violent Night (2 dicembre) Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio (21 dicembre)

Ovviamente non basterà la Gen Z per determinare il successo di queste pellicole, ma trattandosi della fascia più propensa a recarsi in sala (negli Stati Uniti, lo ricordiamo) potrebbe anche essere quella che contribuirà maggiormente a trasformare questi film nei successi della stagione.