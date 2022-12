Avatar 2: James Cameron spiega perché ha voluto tagliare 10 minuti di sparatorie dal film

Avatar: la via dell'acqua

Durante un’intervista con Esquire Middle East, James Cameron ha parlato della decisione di tagliare 10 minuti da Avatar 2.

Il regista ha ammesso di non essere più in grado di tollerare la violenza gratuita, perciò ha deciso di tagliare circa dieci minuti di sparatorie non necessarie:

Ho in effetti tagliato 10 minuti di film con delle sparatorie perché volevo sbarazzarmi di un po’ della cattiveria, trovando un equilibrio tra luce e oscurità. Il conflitto c’è, naturalmente. La violenza e l’azione sono la stessa cosa a seconda del punto di vista. Questo è il dilemma di ogni regista d’azione, e io sono noto per questo.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

