Avatar 2: James Cameron positivo al COVID, saltata la partecipazione alla premiere di Los Angeles

Si è tenuta ieri sera, a Los Angeles, la premiere americana di Avatar 2, il kolossal di James Cameron che sarà nei cinema italiani a partire dal 14 dicembre distribuito dalla Disney.

Ed è stato proprio James Cameron a dover saltare la partecipazione allo spettacolare evento di Avatar 2 in quanto positivo al COVID. Il regista, parlando con Deadline, ha spiegato:

Sono a Los Angeles, sono appena tornato da Tokyo, sono riuscito a prendere il COVID in aereo e mi ritrovo isolato, impossibilitato ad andare alla mia stessa premiere! Se ripenso a quante persone, nel corso degli anni, ho detto “Dai, ci beccheremo più in avanti alla premiere del film!”. Ma mi sa di no. L’uomo propone, Dio dispone.