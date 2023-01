Avatar 2: James Cameron svela che Sigourney Weaver ha diretto una scena

In un botta e risposta dedicato ad Avatar 2 pubblicato su Youtube, James Cameron ha raccontato un aneddoto sulla pellicola ora nei cinema.

Il regista ha infatti svelato che per esigenze pratiche Sigourney Weaver si è ritrovata a dirigere una scena che la vedeva protagonista.

Ecco il racconto del regista:

Per la scena in cui si ritrova nel mondo degli spiriti, e incontra sua madre, Sigourney doveva alternarsi velocemente tra i due personaggi. [….] Recitava due ruoli nella stessa scena, perciò abbiamo avuto bisogno di una controfigura fidata, Alicia Vela-Bailey, con cui Sigourney ha lavorato. Alicia faceva cose che Sig non riusciva fisicamente a fare, tipo saltare su una vasca come farebbe una Na’vi di 15 anni. A quel punto le ho detto: “Ok, non voglio dirigere Alicia, voglio che la diriga tu nella scena. Voglio che creiate un rapporto di fiducia e che tu dica ad Alicia cosa fare e come“. Le ho praticamente detto: “Ti affido la regia“.

Sigourney ha fatto il 90% delle sue sequenze, incluse quelle sott’acqua, ma ovviamente ci sono delle cose che non ha potuto fare.