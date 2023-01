Avatar 2: per James Cameron va bene vederlo a casa con un buon impianto, ma non sul telefono

Avatar 2 ha da poco raggiunto un altro importante traguardo al box-office globale superando ufficialmente gli incassi di Spider-Man: No Way Home attestandosi quindi nella sesta posizione dei migliori incassi cinematografici di sempre nella classifica globale (che non tiene conto dell’inflazione). In questo nostro articolo potete trovare ulteriori dettagli in materia.

Nonostante la marcia del film al botteghino non sia ancora terminata e nonostante le ambizioni da Oscar, sappiamo che, prima o poi, il kolossal approderà in streaming su Disney Plus e in home video. E la questione della visione domestica di Avatar 2 è stata affrontata proprio da James Cameron durante un’intervista in cui ha spiegato di non aver nulla in contrario circa il vedere la sua pellicola a casa su un buon impianto, ribadendo però la contrarietà alla visione su telefono per motivazioni che prescindono dalla dimensione dello schermo di fruizione.

Cameron dice:

Se guardi La via dell’acqua a casa su una TV ragionevolmente grande, con un impianto audio decente e sei seduto abbastanza vicino al pannello nella stanza, avrai una buona esperienza di fruizione. Ma se cominci a guardare qualcosa su un telefono, stai proprio mancando il punto della cosa. Andare al cinema ha meno a che fare con le dimensioni dello schermo e il sistema audio. È una decisione che ha a che vedere col non dedicarsi al multitasking.

Un’osservazione, quella fatta da James Cameron, che riprende un ragionamento fatto qualche settimane fa parlando delle sfide del cinema alle prese con il COVID e lo streaming.

Le regole sono davvero cambiate. Ora la gente pensa “Perché devo andare al cinema quando mi posso guardare Gli Anelli del Potere a casa?”. Nella mia testa, la risposta si basa tutta sul fatto che quando sei a casa hai un telecomando, hai il controllo della situazione e puoi anche fare altre robe, in multitasking. Non interrompi il flusso della tua vita per guardare qualcosa. Quando vai al cinema fai una scelta conscia che si basa proprio sull’interrompere il flusso della tua vita, quindi diventa un’esperienza che ti colpisce più nel profondo. E credo che le persone desiderino ancora tutto questo.

Trovate tutte le informazioni su Avatar 2 nella nostra scheda!

Cosa ne pensate delle riflessioni fatte da James Cameron? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: NPR