Avatar 2: Kate Winslet spiega la diffidenza del suo personaggio nei confronti di Jake e Neytiri

Collider ha di recente intervistato Kate Winslet in vista dell’uscita di Avatar: La via dell’acqua per parlare della sua Ronal e delle sue motivazioni all’interno della storia.

L’attrice ha spiegato perché il suo personaggio sarà molto diffidente dopo l’arrivo di Jake e Neytiri:

La cosa che credevo importante far capire è che Ronal è assolutamente la matriarca. È al comando del suo clan e non si ferma davanti a nulla per proteggere ciò che hanno creato. Hanno a cuore non solo la famiglia, ma tutto il villaggio e tutta la comunità del clan dei Metkayina.

Perciò l’idea che qualunque cosa dall’esterno possa rappresentare una minaccia la mette per istinto in guardia, soprattutto da madre. Adora la sua piccola tribù, ama la sua famiglia. Vuole che siano liberi e non vuole che vengano limitati in alcun modo o minacciati. Era importante per me sottolineare questo aspetto di lei.