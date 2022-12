Avatar 2, Kate Winslet sull’aver battuto il record in apnea di Tom Cruise: “Lui sarà stanco di sentirlo”

Come noto, per Avatar 2 Kate Winslet è riuscita a trattenere il respiro per 7 minuti e 14 secondi, battendo così il record di Tom Cruise, arrivato a 6 per le riprese di Mission: Impossible.

“È stato bellissimo e sono stata molto fiera di me, probabilmente non riuscirò a rifarlo mai più” aveva commentato alcuni mesi fa. “È successo alla fine di quattro settimane di intenso allenamento in una grossa vasca d’acqua, ma l’ho adorato“.

In una recente intervista con Insider, l’attrice ha scherzato sul collega che non ha mai incontrato:

Povero Tom. Non lo conosco, non l’ho mai incontrato in vita mia, ma credo ne abbia anche abbastanza di sentire questa storia che ho infranto il suo record. Da parte mia sono stata felicissima, sono rimasta stupita di quanto fossi brava e di quanto migliorassi sempre di più.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

