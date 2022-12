Avatar 2: svelata la buona, ma non ottima percentuale su Rottentomatoes

Con la fine dell’embargo sulle recensioni di Avatar 2 abbiamo potuto effettuare l’abituale rassegna delle recensioni internazionali (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e pubblicare anche la nostra recensione.

Nel nostro articolo abbiamo scritto:

Avatar 2 è però anche un film di James Cameron, immediatamente riconoscibile, cinema classico distillato e solo parzialmente infarcito di dettagli moderni. La dinamica narrativa più semplice (quella di Terminator, che vede dei buoni inseguiti da un cattivo che vuole fargli del male, indecisi se scappare o affrontarlo), in uno scenario da The Abyss e con un finale da Titanic, in cui i nodi tra personaggi vengono al pettine durante una catastrofe. Che poi ci sia una giovane generazione più in contatto con l’ambiente pure tra i Na’Vi e che le tre ore e passa di film siano organizzate come un’intera stagione di una serie tv (con più archi narrativi sovrapposti mentre una trama più grande è portata avanti) tutta compressa, è solo fumo negli occhi. Modernismi in una storia di frontiera, esigenza di violenza per non soccombere, uomini che prospettano showdown finali, donne che curano e giovani che non ci stanno alle regole dei genitori… (LEGGI LA RECENSIONE INTEGRALE)