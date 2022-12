Avatar 2, le previsioni finali sugli incassi d’esordio negli USA e nel mondo: si parte da mezzo miliardo

Ci siamo: da oggi Avatar: la via dell’acqua inizia la sua corsa al box-office internazionale. Il blockbuster di James Cameron arriva infatti in diversi paesi come l’Italia (su oltre 1200 schermi), Germania, Francia e Corea del Sud, ed entro venerdì sarà uscito in 52 territori, tra cui la Cina, e gli Stati Uniti. Sarà il lancio globale più grande di sempre, con oltre 52 mila schermi coinvolti, più di quelli di Avengers: Endgame.

Eccoci quindi con le previsioni finali d’incasso per il film. Nel corso di queste settimane vi abbiamo riportato varie forbici basate sulle prevendite e su altri fattori. Ora che persino le recensioni sono uscite e i “giochi” del marketing sono stati fatti, è venuto il momento di tirare le somme.

Si parte in maniera relativamente cauta: in nordamerica la pellicola potrebbe partire con 150 milioni di dollari in tre giorni, ma l’idea è che possa superare i 175 milioni di dollari. Fuori dagli USA, invece, si parla di 350 milioni di dollari, di cui una buona porzione proveniente dalla Cina (almeno un centinaio di milioni). Questo dovrebbe tradursi in un incasso globale tra mercoledì e domenica di quasi mezzo miliardo di dollari.

Un anno fa, lo ricordiamo, Spider-Man: No Way Home aveva battuto ogni previsione: si parlava di un weekend da 130 milioni negli USA, il film ne fece esattamente il DOPPIO, 260 milioni. Sebbene Avatar 2 abbia pochissima concorrenza, non è detto che sia frontloaded come i film Marvel, come dimostrano le prevendite. Lunedì la pellicola aveva raggiunto i 38 milioni di dollari di prevendite (il 74% in 3D, l’85% per i giorni del weekend), poco sotto i 42 milioni di The Batman, i 45 milioni di Black Panther 2 e i 60 milioni di Doctor Strange 2. Ma è assai probabile che Avatar abbia una teuta molto migliore, con un pubblico più distribuito lungo le vacanze di Natale, forte anche del fatto che pare che Disney abbia prenotato almeno cinque weekend soprattutto nei cinema PLF o Imax.

Ovviamente vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline