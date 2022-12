Avatar 2: è record di schermi in Giappone, problemi tecnici in diverse sale

Avatar 2 è arrivato in Giappone su ben 1466 schermi: si tratta, come riporta Variety, di un record per il paese che non godeva di una così ampia distribuzione cinematografica dai 1092 schermi nel 2012 per The Amazing Spider-Man.

Nonostante questo, il film ha aperto al terzo posto, schiacciato dal successo di due film anime (The First Slam Dunk e Suzume), con soli 4,5 milioni di dollari nonostante il numero record di schermi (il primo film fece 15,9 milioni in cinque giorni).

Intanto sui social media giapponesi si sono susseguite segnalazioni e lamentele per le proiezioni del film a causa dell’incapacità delle sale di proiettare la pellicola in maniera opportuna. Per ovviare ad alcuni dei problemi tecnici un cinema a Nagoya ha dovuto ad esempio rinunciare all’HFR proiettando il film a 24 fotogrammi al secondo piuttosto che a 48.

Bloomberg ha sottolineato che i problemi tecnici, che hanno indotto molti spettatori a chiedere un rimborso e all’annullamento di alcune proiezioni, sono stati riscontrati nelle catene United Cinemas, Toho Co. e Tokyu Cinemas.

Il distributore, Walt Disney Japan, al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

In Giappone Avatar 2 è arrivato in 2D, Dolby Cinema, Atmos 3D, Imax 3D, RealD, 4DX e ScreenX.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024. Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Cosa ne pensate?

