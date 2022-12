Avatar 2: Sam Worthington e Zoe Saldaña parlano di come siano cambiati Jake e Netyri da genitori

Durante un’intervista con Screenrant, Sam Worthington e Zoe Saldaña hanno parlato di come siano cambiati Jake e Netyri da genitori in Avatar 2 ora al cinema.

Ecco le parole degli attori:

Sam Worthington: Le loro responsabilità sono aumentate da quando sono diventati genitori, perché avere dei figli è la più grande responsabilità che si possa avere. Devi proteggerli, e non solo da qualunque cosa possa ferirli, ma anche perché potrebbero voler emulare i genitori. Credo sia un fardello di non poco conto da gestire, ed è il motivo per cui decidono di fuggire. Jake sceglie la via della pace, che va oltre ogni suo istinto.

Zoe Saldaña: Quand’è che puoi spingere? E quando invece tirare? Credo sia comprensibile per un genitore capire quel tipo di sforzo da fare, perché a volte quando ami i tuoi figli tanto, finisci per avere una presa troppo stretta su di loro. E devi lasciarli andare. Quando tuo figlio ti dice: “Lasciami andare“, tu cosa fai? Per me sono decisioni strazianti.