Avatar 2: gli sceneggiatori parlano del rapporto difficile tra Neytiri e Spider

In una recente intervista con The Wrap, Rick Jaffa e Amanda Silver hanno parlato del rapporto così ostico tra Neytiri e Spider in Avatar: La via dell’acqua.

Ovviamente, visto quanto accaduto nel finale del secondo film, il rapporto in questione sarà ulteriormente esplorato:

Rick Jaffa: È un tratto del personaggio e del vissuto di Neytiri, prima ancora di quanto visto nel primo film. Quello che Neytiri prova sulla razza umana ha le sue basi, è un atteggiamento naturale il suo. Amanda Silver: Capisci quanto la foresta, gli Omatikaya e il pianeta significhino per lei. E visto che tutto viene messo a repentaglio dalla spietata RDA, le sue emozioni, la sua rabbia, sono comprensibili. Ed è anche l’aspetto interessante di quando lega con Jake. Ora hanno dei figli che sono di specie mista. E poi c’è Spider, che chiamano Pink perché è umano. Neytiri è un personaggio così completo, ha i suoi difetti, e va bene che ne abbia. Rick Jaffa: Non voglio fare lo schivo, ma serve a impostare il futuro della storia.

