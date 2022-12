Oggi esce nei cinema Avatar 2, il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Avatar: la via dell’acqua, e, nella pellicola di James Cameron, torneranno svariati interpreti della prima iterazione fra cui Stephen Lang con il suo villain Miles Quaritch.

Stephen Lang ha svelato, durante gli impegni stampa per Avatar 2, che le discussioni circa il suo ritorno nel sequel sono partite, addirittura, nel 2007, due anni prima dell’uscita del capitolo uno:

La conversazione iniziale è avvenuta nel 2007 quando ancora non avevamo neanche finito Avatar 1. Mi aveva citato il fatto che non aveva chiuso con Quaritch, una bella cosa da sentire anche se la accolsi senza eccessivi entusiasmi perché, in quei giorni, non sapevamo neanche se il film sarebbe diventato una hit. Chi ero io per sapere se ci sarebbe stato addirittura un sequel? Ed eccoci arrivare al gennaio del 2010. Stavo presentando un premio insieme a lui e, a cena, mi dice che sarei tornato. Ecco a quel punto sì che ero entusiasta. Abbiamo cominciato a parlarne e lui mi ha raccontato i dettagli della narrativa. Ero entusiasta e l’ho incoraggiato in tutto.

Sull’evoluzione del personaggio aggiunge:

Se tutto si fosse limitato a una sterile ripetizione di quello che Quaritch era nel primo film, non avrebbe avuto senso. Ma con James non accadono cose come questa. È tutto più denso, profondo, approfondito. Per me, in quanto attore, è come andare a nozze. Ho modo di poter esplorare questo personaggio andando a scavare nel suo cuore. Nella storia originale ha anche alcune qualità, un certo quantitativo di carisma e dinamismo. È un buon leader, è leale. Ora abbiamo anche la possibilità di vedere un po’ della profondità di questo personaggio.