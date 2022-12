Avatar 2 in streaming su Disney Plus, ecco quando potrebbe uscire

Oggi è il giorno di Avatar 2, il kolossal di James Cameron che riporta in sala il franchise nato con la prima pellicola (che trovate in streaming su Disney Plus, anche se non nella versione 4K), approdata nei cinema americani nel dicembre del 2009 (e a gennaio del 2010 in quello italiani).

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua, questo lo ricordiamo è il titolo ufficiale di Avatar 2, inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Se vi state domandando quando Avatar 2 potrebbe arrivare in streaming su Disney Plus siete nel posto giusto, anche se vi anticipiamo un dettaglio: non c’è ancora una data ufficiale.

Avatar 2, la possibile data di uscita in streaming su Disney Plus

Attualmente, il kolossal diretto da James Cameron è disponibile solo ed esclusivamente al cinema ed è proprio lì che vi consigliamo di vederlo. Scegliete il cinema dotato dello schermo più grande e del miglior impianto sonoro che avete a disposizione nei paraggi e gustatevi Avatar: la via dell’acqua nel miglior modo possibile.

Presumibilmente, anche per via della mancanza di titoli capaci di mettere realmente i bastoni fra le ruote alla marcia del blockbuster al cinema, il lungometraggio del regista di Terminator e Titanic resterà visibile solo in sala per un bel pezzo.

Sappiamo però che la Disney, proprietaria dei 20Th Century Studios (la ex 20Th Century Fox) che hanno prodotto Avatar 2, ha tutto l’interesse a far arrivare i suoi film in streaming su Disney Plus per far sì che la piattaforma continui a prosperare aumentando, possibilmente, anche il numero di abbonati.

Con il ritorno di Bob Iger alla guida della multinazionale le strategie della major in materia di finestre distributive cinema e streaming potrebbero cambiare, d’altronde la riorganizzazione della compagnia è già cominciata, ma al momento non sono ancora arrivate delle indicazioni precise in tal senso.

Come dicevamo qualche riga più sù, Avatar: la via dell’acqua avrà, con tutta probabilità, delle gambe molto lunghe al botteghino e la Casa di Topolino, considerato il budget spropositato del film, cercherà di sfruttare e ottimizzare il più possibile la tenitura cinematografica dell’opera di James Cameron per generare un profitto.

Considerando quanto accaduto con altri importanti blockbuster della major, come ad esempio le pellicole dei Marvel Studios, è lecito presumere che Avatar 2 potrebbe essere inserito nel catalogo streaming di Disney Plus in un lasso di tempo che spazia fra i 60 e i 70 giorni di distanza dalla release theatrical. Facendo un rapido conto, Avatar 2 potrebbe, il condizionale è d’obbligo, arrivare in streaming su Disney Plus fra il 15 e il 25 febbraio 2023, giorno più, giorno meno.

C’è però un’ipotesi più ambiziosa, ma assolutamente plausibile mano a mano che si avvicinano le nomination agli Oscar e il film viene inserito in molte classifiche dei migliori titoli dell’anno, e cioè che Avatar: la via dell’acqua riceva numerose candidature agli Academy Awards e si riveli un serio contendente alle statuette più importanti. In questo caso non è da escludere che Disney attenda la fine di marzo per lanciare il film in streaming.

Chiaramente, appena verranno comunicate informazioni più sicure in via ufficiale, ve le comunicheremo.

