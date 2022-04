Alla fine è stato scelto un adattamento decisamente fedele per il titolo italiano diil kolossal diretto da James Cameron in arrivo nei cinema a dicembre.

Se, in originale, Avatar 2 si chiamerà Avatar: The Way of Water in Italia sarà Avatar: La Via dell’Acqua. Abbiamo peraltro ricevuto la conferma che il trailer mostrato ieri alla CinemaCon di Las Vegas verrà proposto anche nei cinema della penisola dove tecnicamente sarà visibile con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Stati Uniti. Il filmato sarà infatti allegato alle proiezioni di Doctor Strange 2 e, in Italia, il kolossal dei Marvel Studios uscirà 48 ore prima che in Nordamerica.

Il titolo di Avatar 2, Avatar: la via dell’acqua, è senza ombra di dubbio collegato al mare. James Cameron sostiene da anni che nel primo sequel del kolossal uscito nel 2009 avremmo esplorato gli oceani di Pandora: per il film la tecnologia del performance capture è stata adattata alle riprese subacquee, e il cast ha dovuto allenarsi duramente per girare sott’acqua.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

