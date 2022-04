Come promesso , James Cameron è tornato alla CinemaCon di Las Vegas per presentare le primissime scene di, e per l’occasione ha svelato ile ildell’attesissimo sequel in arrivo al cinema, anche in 3D, a dicembre in tutto il mondo.

Cameron ha un rapporto molto stretto con gli esercenti cinematografici, e gli esercenti tengono in grande considerazione l’uomo che non solo ha realizzato alcuni dei film di maggior successo della storia del cinema, ma che ha anche cavalcato gli avanzamenti tecnologici più importanti, soprattutto per quanto riguarda il digitale. L’appuntamento alla CinemaCon 2022 è però ancora più significativo, perché arriva in una fase di grande rilancio post pandemia e accompagnato non più dalla 20th Century Fox, ma dalla Disney, la major che nel 2019 (l’ultimo anno prima della grande crisi) ha registrato incassi da capogiro con film come Avengers: Endgame, Il Re Leone, Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, Frozen 2, Aladdin.

Sul palco del centro congressi di Las Vegas, Cameron ha annunciato quindi che il film si intitolerà Avatar: The Way of Water, e ha mostrato uno spettacolare trailer che verrà proiettato in esclusiva sul grande schermo al cinema assieme a Doctor Strange nel multiverso della follia per una settimana a partire dall’uscita al cinema (il 6 maggio negli USA). In attesa dell’uscita di The Way of Water, Avatar verrà riportato in sala il 23 settembre, con suono e immagine rimasterizzati (non esiste ancora il Blu-Ray UHD del film del 2009, ma immaginiamo uscirà prima di dicembre).

Con Avatar: The Way of Water spingerà molto sui cosiddetti “formati premium” e verrà distribuito sostanzialmente in ogni versione disponibile: 3D, IMAX, high frame rate, PLF senza dimenticare tutte le varie configurazioni acustiche disponibili.

Il trailer è stato descritto da chi lo ha visto come “molto bello ma anche familiare. È ancora Pandora, ma le vedute sono più ampie, ci sono creature subacquee e grandi nuotate. Jake ha un nuovo taglio di capelli, e ci sono molti bambini Na’vi”.

“Ogni sequel sarà come un film a sé stante”, ha annunciato il produttore Jon Landau presentando il footage e spiegando che la storia dei quattro sequel sarà incentrata sulla famiglia di Jake e Neytiri. “Insieme, questi film creeranno una saga epica e interconnessa. Dobbiamo assicurarci che il pubblico viva un’esperienza unica nel suo genere, e che avvenga in esclusiva al cinema”.

Here we go… #Avatar2 is the finisher for Disney at #CinemaCon. Producer Jon Landau is on stage now. They are re-releasing the original Avatar in theaters around the world this September, remastering the picture & sound. “Each sequel will play out as a standalone movie.” pic.twitter.com/8sR99ABcwV — Erik Davis (@ErikDavis) April 27, 2022

Avatar: The Way of Water, l’acqua protagonista del sequel di Avatar

Il titolo “la via dell’acqua” fa riferimento sicuramente al mare. James Cameron ha annunciato da anni che nel primo sequel di Avatar avremmo esplorato gli oceani di Pandora: per il film la tecnologia del performance capture è stata adattata alle riprese subacquee, e il cast ha dovuto allenarsi per girare sott’acqua. Nel corso degli anni sono stati diffusi concept, come quello qui sotto, che mostrano gli oceani del pianeta dove vivono di Na’Vi.

Alcuni mesi fa il produttore Jon Landau ha svelato i primissimi dettagli sulla trama, spiegando che la storia è ambientata 10 anni dopo Avatar, quando la vita idilliaca dei Sully viene disturbata bruscamente dal ritorno dell’impresa di estrazione RDA su Pandora. Jake è quindi costretto a portare la sua famiglia in quello che pensa sia un porto sicuro, ovvero la barriera corallina:

Quando arriviamo alla barriera corallina, incontriamo un clan chiamato i Metkayina. I Sully improvvisamente non sono più nell’ambiente che conoscono, la foresta pluviale. Diventano pesci fuor d’acqua. Sia culturalmente che a livello ambientale.

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.