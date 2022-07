Il film in copertina sul prossimo numero di Empire Magazine è nientemeno che Avatar: la via dell’acqua, al quale è dedicata la cover story della rivista.

Protagonista della copertina Kate Winslet, che nel film interpreterà Ronal, una guerriera Na’vi. Insieme a Tonowari (Cliff Curtis), guida la tribù dei Metkayina, che vive sulla riva dell’oceano di Pandora e ha un ruolo centrale nel secondo film.

“È una leader davvero leale e senza paura,” spiega Winslet a Empire. Ronal segue il solco di eroine di James Cameron come Sarah Connor, Ripley e Neytiri: “È forte. Una guerriera. Anche di fronte al pericolo, mentre è incinta, si unisce alla sua gente e combatte per ciò che le è più caro: la sua famiglia e la loro casa”.

Il suo percorso incrocerà quello della famiglia di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), che devono scappare dalla loro casa e si ritrovano a chiedere aiuto alla tribù dei Metkayina: non è scontato che vengano accolti a braccia aperte.

Winslet ha raccontato a Empire quanto sia stata importante per lei l’esperienza di girare questo film sott’acqua, 26 anni dopo Titanic: “James Cameron ora è molto più calmo, mentre io sono molto più iperattiva! […] Ho imparato a trattenere il respiro per 7 minuti e 14 secondi. La cosa più incredibile, per me, è stata il fatto che una donna di mezza età riesca a imparare qualcosa non solo di nuovo, ma di superumano!”

Ecco la copertina e l’immagine esclusiva:

Ronal e Tonowari

Nei sequel di Avatar tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. L’uscita è prevista per il 16 dicembre negli Stati Uniti.

