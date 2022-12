Avatar 2: Zoe Saldana parla delle differenze e delle somiglianze fra Neytiri e Gamora

Mancano due giorni all’uscita nei cinema di Avatar 2, la pellicola di James Cameron con Sam Worthington e Zoe Saldana.

Zoe Saldana che, come noto, prende parte a tre importantissimi franchise come il Marvel Cinematic Universe, Star Trek e, appunto, Avatar, ha spiegato, nel corso di un’intervista, quali sono le principali similitudini e le principali differenze fra Neytiri, il suo personaggio nella saga di Cameron, e Gamora, la sua “guardiana della galassia” della Casa delle Idee:

Penso che la principale similitudine fra loro due si basi sul fatto che entrambi i loro mondi sono stati saccheggiati. Sono state portate via dal loro mondo e obbligate a vivere una vita fatta di guerra. E, magari, se avessero avuto la possibilità di scegliere, non sarebbe stata quella l’esistenza che avrebbero scelto per loro stesse. In quanto alle differenze, credo che Gamora sia più risoluta nel riuscire a trovare la sua pace interiore, mentre invece Neytiri si trova nel secondo capitolo di un lungo viaggio con la sua rabbia e la sua incapacità di capire. Neytiri non è guidata dalla voce della ragione, ma dall’istinto. È una forza viscerale e istintiva. Ed è per questo che lei e Jake sono fondamentali l’un l’altra. Lui è fondamentale per lei, è come un suo sostegno. Anche se ha da ridire su tutto e lui deve avere tanta pazienza.