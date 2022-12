Avatar: La via dell’acqua, Zoe Saldaña su come Netyiri sia cambiata con la maternità

In occasione del CCXP, HyperOmelete ha intervistato Zoe Saldaña e le ha chiesto un commento sullo sviluppo della sua Neytiri in di Avatar: la via dell’acqua, attesissimo film di James Cameron in uscita nelle sale il 14 dicembre.

L’attrice ha parlato nello specifico di come sia cambiato il suo personaggio dopo che Neytiri e Jake sono diventati genitori:

Quando sei giovane, non hai paura di nulla, accetti ogni sfida e ti ci butti a capofitto, apprendi e non badi alle conseguenze. Quando diventi un genitore, il pensiero di perdere qualcuno che ami più di te stesso è inimmaginabile. Perciò quella paura è entrata nel mondo di Neytiri e Jake, ma questi bambini sono portentosi. Sono straordinari, perché sono di Neytiri e Jake. Vedremo Pandora e gli oceani di Pandora attraverso i loro occhi, sarà come scoprire tutto per la prima volta, sarà bellissimo.

Avatar 2 arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

