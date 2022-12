Avatar 2: Zoe Saldana e Sam Worthington sulle prime conversazioni sul sequel avute con Cameron

Abbiamo già parlato della prima volta in cui James Cameron ha svelato a Stephen Lang, l’interprete del villain Miles Quaritch, che sarebbe tornato anche in Avatar 2, un’informazione data all’attore già nel 2007, due anni prima dell’uscita della pellicola che, nel 2009, ha dato il via alla saga (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Anche Zoe Saldana (Neytiri) e Sam Worthington (Jack Sully) hanno fatto una chiacchierata su questo tema durante la promozione stampa del kolossal.

La prima racconta:

Ricordo che tredici anni fa, durante il primo press tour di Avatar credo, magari per via dell’adrenalina e della contentezza data dall’essere tutti insieme e di essere parte di qualcosa di speciale prima che venisse accolto in maniera trionfale dal pubblico… Ricordo che Jim condivise con noi quest’informazione ovvero che se il lungometraggio avesse avuto successo, avremmo sicuramente fatto un sequel. Ma abbiamo dovuto attendere fino al 2013, quando è tornato nella writer’s room del film, per sapere con certezza che lo stava scrivendo e avrebbe fatto i sequel.

Worthington aggiunge di essere venuto a conoscenza del progetto un po’ dopo, nel 2015:

Ancora non erano neanche propriamente dei film. Era più una storia che Jim mi ha raccontato in stile racconti intorno al fuoco. Pensai “Sto per diventare padre e mi ritrovo con lo strano parallelismo di questa storia basata sull’avventura di questa famiglia”. Pensai che avere la possibilità di raccontare tutta la storia sarebbe stato grandioso.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani.

