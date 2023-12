Mancano ancora due anni all’uscita di Avatar 3: l’attesa sarà lunga, ma ne varrà la pena, secondo quanto racconta il regista James Cameron su GQ.

Parlando con la rivista, Cameron spiega che questo terzo episodio della saga proporrà maggiore “profondità nell’esplorazione dei personaggi”:

I grandi avanzamenti creativi di questo film saranno relativi a una maggiore profondità nell’esplorazione dei personaggi. Vedremo nuove culture, nuove creature – proprio quello che ci si aspetta da un film di Avatar, ma l’idea di questa saga è di vivere con queste persone e affrontare un’epica avventura insieme a loro. Quindi non sarà un film in cui diremo “vi mostriamo i migliori effetti visivi d’acqua mai realizzati prima d’ora”, ma vi porteremo nel cuore e nell’anima dei personaggi. E ci saranno alcuni nuovi personaggi davvero interessanti. È un viaggio che prosegue nel tempo: continuerà nel terzo film, e poi nel quarto e nel quinto. È un vero ciclo epico che raccoglie tutta la storia.

In un’altra intervista rilasciata a People, Cameron ha spiegato che in Avatar 4 (che, lo ricordiamo, uscirà nel 2029) ci sarà un importante salto temporale:

Abbiamo già girato le scene in live action e in motion capture di Avatar 3 durante la produzione di Avatar: la via dell’acqua. Ci siamo anche portati avanti girando alcune cose di Avatar 4, ma solo in parte perché tutti i nostri personaggi giovani avranno un bel salto temporale nel quarto film. Li vedremo all’età in cui li abbiamo conosciuti, e poi li vedremo sei anni avanti nel tempo, e poi di nuovo torneremo indietro. La parte in cui torneremo indietro è quella che non abbiamo ancora girato: le riprese inizieranno quando uscirà al cinema Avatar 3.