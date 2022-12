Avatar 3: Jack Champion si dice “sconvolto” per la svolta che prenderà il terzo film

Il volto di Spider in Avatar: La via dell’acqua, Jack Champion, ha parlato della realizzazione dei film con l’Hollywood Reporter e ha accennato anche a Avatar 3, in arrivo tra due anni.

L’attore ha ammesso di essere rimasto particolarmente colpito dal terzo film:

Sono rimasto sconvolto, perché fa una sterzata bruschissima, il che non è una cosa negativa. Credete di sapere dove porterà la storia, ma poi arriverà una palla demolitrice che vi porterà a pensare: “Oh, wow, non avrei mai pensato che potesse succedere“. Poi si vedranno altre regioni di Pandora e altre culture, credo sia anche meglio di Avatar 2. Avatar migliorerà sequel dopo sequel.

Durante la promozione del secondo film, James Cameron ha svelato che quando ha mandato la sceneggiatura di Avatar 4 ai dirigenti della Disney, un produttore ha risposto: “Porca tr*ia!“. Champion ha ammesso di aver avuto una reazione simile:

Oddio, non posso dire esattamente perché, ma quella storia è bellissima e anche piuttosto cupa.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024. Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche sul canale ospitato da Twitch!