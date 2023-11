In una recente intervista con TV New Zealand, James Cameron ha parlato della post-produzione di Avatar 3 confermando l’intenzione di portare il film al cinema a dicembre 2025.

“Siamo impegnati in due frenetici anni di post-produzione al momento, perciò parliamo di Natale 2025” ha spiegato. Ha inoltre confermato la sua intenzione di girare film “a tempo indeterminato” in Nuova Zelanda, anche alla luce del fatto che dal 2024 diventerà un cittadino neozelandese.

Di Avatar 3 ha parlato anche il produttore Jon Landau in un’intervista con Screenrant, spiegando ad esempio perché il film sia slittato dal 2024 al 2025:

Qualità, qualità, qualità. Guarda, non vogliamo fare nulla che non sia di qualità. […] la nostra filosofia è di rendere tutto perfetto, e il bello della nostra situazione è che il franchise è sotto il controllo della Lightstorm, non dello studio, non dei dirigenti che vogliono raggiungere certi risultati in un dato mese. Noi ne abbiamo il controllo. Scegliamo con chi collaborare, quali accordi fare e le tempistiche. Adesso ad esempio abbiamo coinvolto Disney Games, vogliamo i loro input. Se sono più in gamba di noi, tanto meglio! Se c’è una disputa, decidiamo noi.

Ha inoltre preannunciato che nel terzo film scopriremo dei Na’vi molto diversi:

La cosa che non vedo l’ora di mostrare agli spettatori è la diversità dei clan Na’vi. Lo mostreremo nel film e anche nei giochi. Parlo di vera diversità, non ce ne staremo seduti a proporre un altro clan con indosso costumi diversi. Parlo di diversità nelle loro convinzioni.

È un po’ come sulla Terra, usiamo i nostri mondi nel videogioco e nei film come metafora della Terra con l’intento di far capire a tutti l’espressione Na’vi “Oel ngati kameie” [Io ti vedo]. Non significa che ti vedo fisicamente. Signifuca: “Vedo chi sei e ti accetto per quello che sei”. Ma lo si può capire solo se c’è vera diversità. Nei film scopriremo che proprio come non tutti gli uomini sono cattivi, non tutti i Na’vi sono buoni.