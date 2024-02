Nel corso di un’intervista con Temple of Geek, James Cameron ha smentito una voce (già di per sé poco credibile) secondo cui il montaggio preliminare di Avatar 3 durerebbe nove ore.

L’indiscrezione era stata condivisa da Jeff Sneider durante il podcast The Hot Mic a dicembre 2022. “Mi ha contattato una persona e mi ha detto che Cameron ha consegnato un montaggio di Avatar 3 la settimana scorsa” aveva dichiarato. “Il montaggio, non scherzo, durava 9 ore. E a quanto pare vuole che si realizzino tutti gli effetti visivi, vuole le 9 ore completate, prima di ridurre il minutaggio. Preferisce fare così piuttosto che capire cosa tagliare prima, così mi hanno detto“.

A più di un anno di distanza, Cameron ha smentito categoricamente la notizia:

Comunque, vorrei approfittare per smentire una notizia che si è diffusa. Non esiste nessun montaggio preliminare di nove ore! Se mai succedesse, mi metterei una pistola in bocca. No, io ho parlato di nove ore di materiale tra Avatar 3, 4 e 5. Ovvero di tre ore a film. Qualcuno ha capito invece un film di nove ore… ma ve lo immaginate? Lui mi ucciderebbe [indica il produttore Jon Landau].