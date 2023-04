In Avatar: La via dell’acqua il suo è stato praticamente un cammeo, ma Norm avrà un ruolo più ampio in Avatar 3 e nei seguiti, a giudicare dalle parole di Joel David Moore.

In un’intervista con Louisville Public Media (LPM) l’attore ha spiegato che c’è un “bel viaggio” per il personaggio in serbo:

Assolutamente. Guarda, la storia riguarda la famiglia Sully e continuerà a essere così. Conoscerete molti altri aspetti di quello che potrebbe succedere su Pandora e oltre. Ma Norm è vivo e vegeto in Avatar 2 e c’è un bel viaggio per lui all’orizzonte. Non vedo l’ora che le persone tornino al cinema a vedere gli altri sequel. Posso solo dire questo.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda. Quelle sul terzo, analogamente, nella scheda dedicata al film.

