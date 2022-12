Avatar 4: James Cameron lascia intendere che l’uscita potrebbe slittare

Durante un’intervista con The Wrap, James Cameron ha lasciato intendere che Avatar 4 potrebbe arrivare più tardi del previsto.

Avatar 3, come noto, è stato già girato e arriverà al cinema a dicembre 2024, ma sembra che per Avatar 4 bisognerà attendere un po’ di più e che quindi non uscirà nel 2026:

I sequel esistono, le storie esistono, sappiamo esattamente cosa fare e come saranno questi film. Dobbiamo solo realizzarli. Perciò, l’idea è che Avatar 3 esca tra due anni. E poi che forse 3 anni dopo esca il quarto e che poi idealmente un paio d’anni dopo esca il quinto. Non staremo molto lontani dal mercato, comunicheremo l’idea di un mondo persistente e di una storia in corso proprio come la gente vuole. Se vorranno investire in questi personaggi e in questo mondo, vogliamo distribuirli a cadenza regolare. Ecco perché ci abbiamo messo così tanto.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

