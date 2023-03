Avatar: il design preliminare di Neytiri in alcuni concept realizzati per il primo film

Il concept artist Joseph C. Pepe ha diffuso in rete degli interessanti concept art digitali realizzati per il primo film di Avatar di James Cameron arrivato nelle sale nel 2009.

I concept in questione risalgono al 2006 e mostrano le fasi iniziali della progettazione del design visivo della Neytiri di Zoe Saldaña.

Li trovate tutti qua sotto:

Ricordiamo che il secondo film di Avatar è arrivato nelle sale lo scorso dicembre.

Trovate tutte le informazioni su Avatar 2 nella nostra scheda!