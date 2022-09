In questo ultimo quarto del 2022, il franchise di Avatar sarà, inevitabilmente, grande protagonista perché, da una parte, dal 22 settembre tornerà nelle sale cinematografiche il primo capitolo della saga di James Cameron e, dall’altra, a dicembre saluteremo l’arrivo nei cinema del secondo, attesissimo episodio.

In una chiacchierata fatta da Jon Landau con il New York Times proprio in anticipazione alla re-release cinematografica di Avatar, il socio di James Cameron ha spiegato come la pellicola del 2009 sia stata influenzata, in modo alquanto inatteso, anche dalla leggendaria popstar Madonna.

Landau dice:

Se Madonna può saltellare su un palco con un microfono sulla sua faccia e regalare una performance straordinaria, abbiamo pensato “Sostituiamo il microfono con una videocamera!”. Una videocamera che sta con l’attore mentre catturiamo la performance e, anche se poi non usiamo quell’immagine effettiva, la giriamo poi alla compagnia di effetti speciali che la renderizza frame per frame, quasi a livello di singolo poro della pelle. La motion capture per noi è sempre stata priva di una lettera chiave all’inizio: la E. E-motion capture.

Vi ricordiamo che Avatar sarà nuovamente nei cinema italiani a partire dal 22 settembre.

