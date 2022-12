Avatar: James Cameron e Jon Landau parlano dell’espansione del mondo e dei dubbi su eventuali serie

Il produttore di Avatar: La via dell’acqua Jon Landau e il regista James Cameron hanno parlato con ComicBook.com della possibilità che di Avatar vengano realizzati spin-off o addirittura serie su Disney+ alla stregua di tanti altri prodotti targati Marvel e Star Wars.

Il produttore ha dato voce a qualche dubbio spiegando quanto segue:

Guarda, ci piace dettare mode, non seguirle. Ma comunque vediamo il mondo di Pandora come un mondo che può espandersi oltre i film.

Ha poi fornito qualche esempio dell’espansione già in corso menzionando Toruk – First Flight per il Circ du Soleil, la ricreazione di Pandora per Disney’s Animal Kingdom e il fumetto High Ground:

Perciò vogliamo continuare a costruire quel mondo. Crediamo che le persone possano trovare questi personaggi una grande fonte di ispirazione in più contesti.

James Cameron ha poi ribadito quanto detto alcuni giorni fa sul fatto che la tecnologia non è ancora pronta per gestire dei ritmi televisivi, ma potrebbe esserlo nel giro di 5-10 anni:

Se Avatar diventerà un universo, se diventerà un mondo costante per le persone e il desiderio ci sarà, non vedo perché non possa succedere.

Avatar 2 arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

