Avatar, Jon Landau tesse le lodi di James Cameron: “Non si adagia sugli allori”

Durante un’intervista con Screen Rant per la promozione di Avatar: La via dell’acqua, Jon Landau ha parlato di James Cameron tessendone le lodi.

Ecco le sue parole:

Quando ho incontrato [James Cameron] nel 1994, non era un padre di famiglia. Adesso lo è diventato e lo si vede nei suoi film.

A Jim poi non piace adagiarsi sugli allori del passato, si mette alla prova e fa lo stesso con gli sta intorno per alzare sempre di più l’asticella, e lo trovo uno degli aspetti migliori e più emozionanti della nostra collaborazione. La conseguenza è che la gente che ci circonda si ritrova a fare cose che non credeva possibili, e la cosa rende il nostro film migliore.