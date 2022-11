Avatar: la via dell’acqua, parla Sam Worthington: “È 100 volte più grande del primo”

A tredici anni di distanza dall’uscita dal primo film, Sam Worthington si appresta a tornare sul grande schermo nei panni di Jake Sully in Avatar: la via dell’acqua, il kolossal diretto da James Cameron in uscita il prossimo 14 dicembre nei cinema dello stivale.

L’attore australiano ha potuto parlare di questo attesissimo blockbuster insieme ad Empire nel corso di un’intervista di cui vi riportiamo le parti salienti.

Parlando del fatto che Jake si ritrova, in Avatar: la via dell’acqua, a crescere una famiglia in tempo di guerra, Worthington spiega:

La questione più rilevante per me, nel primo film, era l’autentica dualità di Jake. Ovviamente è un umano che, però, conduce l’avatar. Un concetto di cui ho parlato a lungo con James è stato proprio come continuare a mantenere questa dualità anche se la storia è aumentata e si è sviluppata. Su cosa si doveva basare il viaggio di Jake in questo film? Sulla scelta fatta alla fine del primo in cui diventa il leader di queste tribù oppure sulle attenzioni che avrebbe dovuto dedicare alla sua famiglia? Il viaggio della sua dualità in questo nuovo lungometraggio si basa proprio su questo. Per Jake, con l’inclusione della famiglia – sia essa intesa come quella sua personale che quella più grande che comprende le varie tribù – la posta in gioco diventa automaticamente più grande che nel primo capitolo, che era un viaggio più personale.

Commentando la portata spettacolare di Avatar: la via dell’acqua aggiunge:

È 100 volte più grande del primo e continuerà a ingigantirsi mano a mano che arriveremo al quarto e al quinto. Sarà un milione di volte più grande. È così che lavora James Cameron. Se deve fare qualcosa, alza continuamente l’asticella della sfida con sé stesso. Non ha fatto una copia carbone di quanto realizzato col primo film. Continua sempre a spingere più in avanti il confine di quello che può ottenere, tecnicamente ed emotivamente, con l’arte cinematografica.

Avatar 2 arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Empire